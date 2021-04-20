温家宝祭母文章遭和谐 只因提到4个字

中国前总理温家宝悼念已故母亲的长篇文章被中国的互联网平台禁止转发分享引发关注。温家宝文章被限制的原因据称只是因为文中提到的4个字：“公平正义”。

温家宝的文章3月26日到4月6日分四次在《澳门导报》上连载。中国的凤凰网、网易等新闻门户网站都转载了这篇文章。不过，这篇文章在中国的互联网平台已被屏蔽。4月17日，微信公众号“学人scholar”转载了这篇文章，文章随后被禁止转发或分享到朋友圈，微信提示“该文章违反《微信公众平台运营规范》”。

温家宝的文章从中国的抗战开始写起，接着谈到他的父亲作为“小知识分子”在1950年代到60年代受到的磨难，然后讲他作为中国总理2009年访问英国时在剑桥大学遭在校生扔鞋的事件。文中写道，事件后，他的母亲很担心，但他仍然坚持中英友好。温家宝对扔鞋事件的描述，被认为与现在的中国战狼外交形成鲜明对比。

温家宝在文章的最后部分说，“我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家，那里永远有对人心、人道和人的本质的尊重，永远有青春、自由、奋斗的气质。我为此呐喊过、奋斗过”。“这是生活让我懂得的真理，也是妈妈给予的”。

多位分析人士指出，温家宝悼念已故母亲的文章之所以被禁，就是因为提到了“公平正义”这四个字。他们认为，在习近平的任内，不同声音在中国的生存空间缩小，而审查范围扩大。今年是中共建党100周年，执政的共产党不断加强对中国互联网的控制，严禁网民在网络空间讨论历史问题。

中共网信办4月初开通热线，用于举报诋毁执政的共产党及其历史的网上评论，宣称要在中共成立100周年之前打击“历史虚无主义者”，“营造建党百年良好舆论氛围”。

路透社报道，北京独立政治分析人士吴强表示，这篇文章代表了中共“党内另一种声音”，与过去几年压制异议的做法完全不同。

金融时报报道，美国加州大学伯克利分校信息学院兼职教授萧强认为，对这样一位高级领导人的审查涉及高层官员，反映出中共内部对习近平形象受到哪怕一点点威胁的固有焦虑。萧强也是追踪中国网络审查的网站“中国数字时代”的创办人兼主编。

萧强对金融时报说，中国科技公司雇佣的数千名内部审查员经常在没有接到政府直接命令的情况下做出决定，但温家宝的资历意味着，审查的决定必须来自中国共产党的高层。他说，“正是由于习近平自身对在中国社会中的权威和形象的不安全感，才导致了这样的审查”。

BBC中文网报道，中国政治学者凯博表示，中国前总理温家宝选择在胡耀邦去世纪念日前夕发表这篇文章，从自己苦难的家史谈到希望中国有公平正义，暗含强烈的政治信号。他认为，目前正值中共建党百年纪念，强化权威，为预计明年召开的二十大做准备，温家宝选择这个时间发表这篇文章，是公开表达对当前执政者的不满。

前中共党校教授蔡霞在推特发文评论说，温家宝的文章其实已经做了“‘自我审查’，全篇没有‘民主’‘法治’四个字。即便这样，文章依旧被禁止转发分享。可见大陆极权统治当局对‘民主、法治’有多么恐惧。他们恐惧人民的权利”。

温家宝被认为持有自由主义观点，他在担任总理期间曾谈到中国的民主和言论自由。1989年，温总理与改革派领袖赵紫阳一起看望了天安门广场大屠杀中的亲民主抗议者。BBC引用中国资深传媒人钱钢的观点认为，温家宝在中共中央常委中“走得最远”，他是对政治体制改革诉求表达得最迫切、最彻底的人。

路透社报道，微信和新浪微博的运营商以及中国互联网监管机构没有立即回复记者的置评请求。BBC中文网报道，记者星期一（4月19日）早上致电《澳门导报》试图询问撰稿详情，但电话一直没有接通。

温家宝的母亲名叫杨志云（曾用名杨秀安），1921年农历11月14日生于天津北郊宜兴埠。他写道，“妈妈好强、自立、向上”。“妈妈上学不多，为了找工作，曾上过师范专科学校培训班、簿记夜校”。温家宝回忆，他母亲三十多岁时,“又要操持家务、管教孩子，又要上课、写作业。1954年，她忍痛离家，和一群年轻人赴甘肃支教。”

温家宝说，母亲“1959年到东门里小学担任语文教师兼班主任。她年轻时读书多，语文基础坚实”。温家宝在文中称，“妈妈一生简朴，活得清白”。1950年，他们全家搬到天津，一家五口靠他父亲每月37元的薪水，住的是“一间几平米的小屋”。他的母亲省吃俭用，三个孩子的衣服都是补了又补。温家宝说，“我从小就知道生活的艰辛，简朴的生活习惯贯穿一生”。

温家宝在信中回忆，母亲在教他做人。他担任国家总理期间，母亲一直很忧虑，曾两次写信给他。一次是2003年11月，另一次是2007年10月，两次分别是温家宝担任第一任期和即将担任第二任期总理时。

第一封信写道，“你今天能位居人臣，如此高的地位，没有任何靠山，家里更不用说了，得来多么不易。你的性格是力求完美，但国家这么大，人口这么多，很难做到完美。”她要求温家宝做到“要上通、要人和，千万记住孤树难成林。”

第二封信写道，“过去五年的成就是你用心血换来的，来之不易。后五年的工作是艰难复杂的，继续保持，谈何容易。这么大的国家，这么多的百姓，经济又是这么错综复杂，许多事情都要你一一完成，其效果能达到一半，就谢天谢地了。这么多事，你一个人肩膀有多宽能承受得住?这就需要大家同舟共济，平平稳稳渡过五年难关。”

温家宝说，2009年访英时遭遇“扔鞋”事件，被当时收看电视直播的母亲看到，“因担心儿子和受到刺激，而突患脑血管栓塞，从此视力减退、说话困难、行走不便”。当时，温母88岁。

温家宝在中南海工作了28年，其中有10年担任总理。他说，“对我这样出身的人来说，‘做官’本是偶然之事。我奉命唯谨，如履薄冰、如临深渊，受事之始，即常作归计”。

温家宝文中对已故母亲的回忆非常“正能量”，然而，纽约时报记者张大卫（DAVID BARBOZA）2012年一篇《总理家人隐秘的财富》的文章，让外界看到温家宝母亲的另一面。文章中有一段写道，“公司与监管记录显示，现年90岁的总理母亲杨志云不仅不再贫穷，而且绝对富裕——至少在纸面上。记录显示，仅她名下一项对中国一家大型金融企业的投资就曾在5年前价值1.2亿美元（约合7.6亿元人民币）”。文章还写道，在温家宝担任总理期间，他的多位亲属变得“极为富有”。