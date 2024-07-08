匈牙利总理欧尔班为何旋风访华?

7月8日星期一，匈牙利总理欧尔班突然访问北京并会见中国国家主席习近平，讨论俄乌战争和双边关系。专家认为，欧尔班此访适逢匈牙利开启欧盟轮值主席国任期之际，试图将中欧关系引向更符合其右翼愿景的方向。

一场突如其来的中国行

匈牙利政府和中国政府事先均未披露欧尔班此访。7月7日（周日），匈牙利本地新闻门户444.hu报道称，追踪到一架欧尔班经常乘坐的军政两用达索猎鹰7X飞机正在从布达佩斯飞往北京，推测欧尔班可能已在前往北京途中。直到次日（周一）欧尔班与习近平会见当天，两国政府才公开此行。

一些证据表明此访是欧尔班临时起意。匿名外交消息人士告诉总部位于上海的《澎湃新闻》，欧尔班此访并非应中方邀请，而是一次“突然”访问。匈牙利外交部长西雅尔多于周一上午现身北京钓鱼台国宾馆，陪同欧尔班会见习近平，而德国外交部则不得不取消了原定当日两国外长在布达佩斯举行会议的行程。

自本月1日匈牙利开启其为期半年的欧盟轮值主席国任期以来，欧尔班已经以“和平使命”为名于2日和5日先后访问基辅和莫斯科。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧尔班的莫斯科之行只代表匈牙利，不代表欧盟立场；欧盟委员会发言人说：“这是绥靖政策，与和平无关。”

欧尔班在X发文称，此次访华是继访乌、访俄之后的“和平使命3.0”。根据中国外交部发布的新闻稿，欧尔班在会谈中赞扬中国“热爱和平”，习近平则称“中匈的基本主张和努力方向是一致的”。两国都将俄罗斯入侵乌克兰或多或少地归咎于北约东扩，对美欧制裁俄罗斯持消极或反对态度。

欧尔班表示，中国行结束后的下一站计划前往华盛顿。美国公众特别是共和党选民对乌克兰的支持正在减弱。外界预计，如果美国前总统特朗普在今年年底举行的总统选举中当选，美国对外援助包括对乌克兰的援助可能减少。特朗普长子小特朗普日前在X上称赞欧尔班为“和平缔造者”，说：“欧尔班总理和我父亲一样，都希望世界恢复和平。”

欧尔班访华有何意图？

比利时智库布鲁盖尔（Bruegel）高级研究员、西班牙经济学家艾西亚·加西亚-埃雷罗（Alicia Garcia-Herrero）向美国之音表示：“欧尔班可能预计随着勒庞在法国会选举中胜选，极右翼能够联合起来控制欧洲理事会，但这一情况没有出现。此访只会激怒欧盟委员会。预计匈牙利的欧盟轮值主席国任内，欧盟委员会与匈牙利政府的关系会继续恶化，不排除在欧洲人权法院起诉匈牙利政府的可能。”

欧洲理事会是与欧盟委员会的并列的欧盟行政机关，负责确定欧盟的整体政治方向和优先事项。与欧洲议会选举产生的欧盟委员会不同，欧洲理事会主要由成员国时任国家元首或政府首脑组成。此前欧洲议会选举结果，显示过去五年由冯德莱恩主导的欧盟委员会将继续执政，欧盟与欧尔班政府之间的长期矛盾也将持续。欧盟认为，匈牙利在欧尔班控制下逐步走向民主倒退，法治、人权和公民自由日益受到执政当局压制。

意大利汉学家弗朗西斯科·郗仕（Francesco Sisci）则认为，欧尔班此行应该从匈牙利民族历史中去理解。他向美国之音表示：“匈牙利虽然是小国，但很有民族自豪感。几个世纪以来，匈牙利一直被夹在德意志人和斯拉夫人之间，因此一直在寻求自身的独特地位。匈牙利曾是奥匈帝国的一部分，但却对维也纳充满反抗。匈牙利曾是苏联集团的一部分，但却是率先起来反对苏联的东欧国家。如今匈牙利是欧盟和北约的一部分，但却与俄罗斯和中国保持着紧密联系。”

匈牙利曾经从属于奥地利帝国，但一直要求更多自治权，导致1867年成立双元制的奥匈帝国。二战后，匈牙利被纳入莫斯科的势力范围之中，但1956年爆发的匈牙利革命为其争得了一定自主权。冷战后，匈牙利相继加入北约、欧盟，但自欧尔班于2010年再次担任总理以来，该国外交政策转向“东方”，与俄罗斯和中国等威权国家渐行渐近。

郗仕说：“此访更多的是关于匈牙利独特的历史地位，而不是其他任何事情。”他又说，尽管匈牙利特立独行，但不至于会“离开北约或欧盟”。

以匈牙利为杠杆撬动欧盟？

匈牙利开启其欧盟轮值主席国任期不久前的6月25日，中国外交部长王毅与匈牙利外交部长西雅尔多通电话，表示“相信匈方将为中欧良性互动发挥积极建设性作用。”

习近平在此次会见欧尔班时也表示：“希望匈方作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系健康稳定发展、实现良性互动发挥积极作用。”

北京希望借助匈牙利缓和中欧关系的计划得到了欧尔班响应。欧洲对外关系协会政策研究员阿莉契亚·巴胡斯卡（Alicja Bachulska）向美国之音表示：“欧尔班显然试图劫持匈牙利的欧盟轮值主席国。”

但是，中匈关系不代表中欧关系，中匈关系的升温能否转换为中欧关系的改善，仍然有待观察。巴胡斯卡说，欧尔班的做法“显然与大多数欧盟国家对乌克兰战争的立场相悖”。在她看来，欧尔班“在国际上推进自己的特殊利益，例如加强匈牙利与中国和俄罗斯的双边关系，给欧盟团结造成了损害。”

艾西亚·加西亚-埃雷罗警告，中方应该考虑到过度依赖特立独行的匈牙利对中欧关系整体的负面影响：“欧尔班访问俄罗斯，对俄罗斯无疑是有利的，因为俄罗斯已经没有什么可以失去的了。但欧尔班访问中国，不见得对中国有利，因为中方需要与冯德莱恩主导的新一届欧盟委员会就电动汽车征税等一系列问题谈判。”